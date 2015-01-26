Нацбанк значно знизив офіційний курс євро

У понеділок, 26 січня, Нацбанк знову знизив офіційний курс гривні до долара і підвищив до євро.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 26 січня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 1581.0005 (з 23 січня - 1579.2050) 100 EUR - 1770.4044 (з 23 січня - 1834.7204) 10 RUR - 2.4940 (з 23 січня - 2.4147). Читайте такожГривня закрила міжбанк на позначці 16,28 за долар Читайте такожвирішив знизити офіційний курс гривні

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