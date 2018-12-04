Україна втрачає $6 мільярдів на рік через тіньову зайнятість - експерт

При цьому страждають як бюджети через недоотриманий податок на доходи фізичних осіб, так і Пенсійний фонд, в який не надходить єдиний соціальний внесок.

Щорічні бюджетні втрати України від тіньової зайнятості становлять близько 6 млрд дол., заявила під час прес-конференції заступник виконавчого директора «Центру економічної стратегії» Марія Репко.

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«Щорічно 6 млрд доларів недопоступає в бюджет через тіньову зайнятість. Ми бачимо, що з 16 мільйонів осіб офіційно зайнятого населення 2,6 мільйона працюють або як фізичні особи – підприємці, хоча є зайнятими, або отримують зарплату в конвертах. Якщо говорити про відсоток зайнятих, які отримують зарплату в конвертах, то це приблизно 30%, тобто кожен третій. Ще приблизно 23% працюючого населення працюють повністю неформально, тобто офіційно вони не отримують нічого», - сказала вона.

За словами експерта, від тіньової зайнятості страждають як бюджети - через недоотриманий податок на доходи фізичних осіб, - так і Пенсійний фонд, в який не надходить єдиний соціальний внесок.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держслужби зайнятості, кожен третій працівник, або близько 5 млн осіб, в Україні працює нелегально.

За словами голови Міністерства соціальної політики України Андрія Реви, рівень тіньової зайнятості в Україні у 2017 році скоротився на 8% - до 3,7 млн з 4 млн людей, які працюють нелегально.