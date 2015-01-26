Греції не скоротять борг через перемогу на виборах радикальних лівих - Лагард

Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, передає Прайм.

"Є внутрішні правила єврозони, яких повинні дотримуватися. Ми не можемо створювати окремі категорії (всередині єврозони - ред.) для тієї чи іншої країни", - заявила вона в інтерв'ю французькій газеті Le Monde.

За її словами, Греція все ще має провести низку реформ, пов'язаних із підвищенням ефективності збору податків і зниженням судових заборгованостей. "Це не питання жорстких заходів економії, це глибокі реформи, які ще потрібно провести", - розповіла вона виданню.

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Опозиційна Коаліція радикальних лівих сил СІРІЗА здобула перемогу на парламентських виборах у Греції. Під час своєї виборчої кампанії лідер партії Алексіс Ципрас пообіцяв змінити всю політику у країні і переглянути відносини із кредиторами. Він також пообіцяв, що домагатиметься скасування боргу Греції перед партнерами по ЄС, який перевищує 300 мільярдів євро.

Йдеться про підписану у 2012 році угоду з ЄС, ЄЦБ та МВФ, згідно з якою Афінам виділялися багатомільярдні кредити, списувалося близько половини боргів приватним кредиторам. Натомість кредитори зажадали запровадити заходи жорсткої економії, приватизувати держактиви на суму близько 50 мільярдів євро до кінця 2015 року і реалізувати структурні реформи.

Раніше у понеділок член виконавчої ради ЄЦБ Бенуа Керея (Benoit Coeure) в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt заявив, що регулятор не має наміру скорочувати борг Греції, зокрема, з юридичних причин.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський центробанк не виключає списання боргів Греції, але брати участь у цьому не буде.