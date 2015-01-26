У Росії сильно опустили офіційний курс рубля

Банк Росії встановив на 27 січня офіційний курс долара на рівні 65,5937 руб., що на 2,2007 руб. вище попереднього показника, повідомляє ТАСС.

Офіційний курс євро підвищився на 1,6566 руб., до 73,5633 руб.

Вартість бівалютного кошика ($0,55 і €0,45), розрахована за офіційними курсами, збільшилася на 1,9559 руб., до 69,1800 руб.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російський рубль падає через побоювання нових санкцій.

Президент США Барак Обама напередодні заявив, що США продовжать посилювати економічний тиск на Росію за її дії в Україні.