Рада розблокувала підписання закону про держбюджет на 2019 рік

ВР не підтримала два проекти постанови про скасування рішення парламенту, яким було затверджено бюджет на наступний рік.

Верховна Рада України розблокувала підписання закону «Про державний бюджет України на 2019 рік» (№9000).

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Як передає кореспондент УНІАН, ВР не підтримала два проекти постанови про скасування рішення парламенту від 23 листопада 2018 року, яким було затверджено бюджет на наступний рік.

Автором першої постанови був народний депутат України Юрій Левченко (позафракційний), в якій йшлося про те, що під час розгляду та голосування було порушено процедуру розгляду. За проект постанови проголосувало лише 60 народних депутатів при необхідних мінімум 226.

Автором іншого проекту постанови був народний депутат України Сергій Каплін, який теж вказував на порушення процедури ухвалення даного закону.

За підтримку скасування закону про державний бюджет проголосував лише 61 народний депутат при необхідних мінімум 226.

Як відомо, відхилення даних постанов відкриває можливість для голови ВР підписати даний закон і відправити його на підпис президенту України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 листопада (о 6 годині) ухвалила державний бюджет України на 2019 рік із граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.