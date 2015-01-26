Критерії зниження єдиного соцвнеску не допоможуть легалізувати зарплати - експерти

Про це заявила на брифінгу в Києві народний депутат від Блоку Петра Порошенка (БПП) Оксана Продан.

Чинні критерії передбачають збільшення фонду оплати праці на 30% і виконання умов щодо подальшої детінізації зарплат. Однак, на думку експертів, вони торкнуться не більше 10% українських підприємств.

«На жаль, ті зміни, які були прийняті Верховною Радою за поданням уряду у кінці грудня (2014 року - УНІАН) під ухвалення бюджету на 2015 рік не почали реформу єдиного соціального внеску, не почали зниження фіскального тиску на доходи фізичних осіб», - сказала Продан.

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На думку народного депутата, така ситуація пов'язана з авральним режимом прийняття змін у податковий кодекс для затвердження бюджету на 2015 рік.

За словами Продан, важливим елементом дієвості зниження ЄСВ (як частини зменшення фіскального навантаження) може стати зміна критеріїв такого зниження, під які на даний момент підпадає невелика кількість підприємств.

У зв'язку з цим експерт громадської організації «Реанімаційний пакет реформ» Юлія Дороговоз зазначила, що критерій щодо середньої заробітної плати у 3600 грн суттєво зменшує коло підприємств, які можуть розраховувати на зменшення ставки ЄСВ.

«З'явилися додаткові умови, які унеможливили застосування цих норм у регіонах, тому що в регіонах немає таких високих заробітних плат, 3600 (гривень - УНІАН) - це досить висока заробітна плата, і виконати її нереально», - сказала Дороговоз.

Причому експерт зазначила, що за відсутності паралельного зниження ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) захід щодо зниження ЄСВ втрачає свою ефективність для малого і середнього бізнесу, оскільки за умови збільшення легального фонду оплати праці зменшення ЄСВ компенсується збільшенням ПДФО.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус зазначав, що критерії зниження єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове пенсійне страхування до 16,4% від 41% можуть бути переглянуті, а відповідний законопроект може бути внесений до парламенту вже у найближчі дні.