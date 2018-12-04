Десятки мільярдів доларів: експерт підрахував, скільки Україна втратила через тіньові схеми

Україна за п'ять років втратила не менше 70 млрд доларів через недостатній рівень верховенства права і великі тіньові схеми. Цих коштів було б достатньо, щоб зняти питання обслуговування зовнішнього боргу.

Недостатній рівень верховенства права в Україні призвів до того, що країна за останні п'ять років втратила не менше 70 млрд доларів, які можна було залучити до держбюджету шляхом боротьби з найбільшими тіньовими схемами і створенням дієвих правил гри.

Читайте такожозвучила Експерт втрати бюджету від нелегального грального бізнесу, видобутку бурштину та вирубки лісу

Про це на прес-конференції заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, представляючи результати проведеного дослідження.

«Ми підрахували, скільки було за п'ять років втрат і втрачених можливостей для України. Ця сума становить 70 млрд доларів, вона включає одноразові втрати або недоотримані надходження коштів, а також п'ятирічний підсумок втрачених надходжень для державних фінансів від тих сфер, які ми порахували», - сказав він.

За словами експерта, за п'ять років влада могла вжити ряд кроків, які б дозволили залучити до бюджету ці кошти і, як мінімум, зняти питання обслуговування зовнішнього боргу.

«70 млрд доларів – це велика сума, це більше, ніж весь український зовнішній борг. Насправді, це хороша база для порівняння. Ми фактично можемо говорити про те, що проблему, яку ми щороку бачимо – обслуговування зовнішнього боргу – цю проблему можна було б вирішити, якби найбільші схеми, на які ми подивилися, були закриті», - сказав він.

Під час прес-конференції експерти Центру економічної стратегії найбільшими схемами, через які були недоотримані суттєві надходження коштів, назвали процес приватизації, мораторій на продаж земель сільгосппризначення, повернення проблемних кредитів, тіньову зайнятість, нелегальний гральний бізнес, видобуток бурштину та вирубку лісу. Також втрати України спостерігаються у сфері зовнішньоекономічної діяльності (невідповідність між обсягами та вартістю імпорту та експорту, як наслідок – втрати від акцизів і мит), погіршення стану об'єктів інфраструктури

Як повідомляв УНІАН, експерти оцінюють щорічні бюджетні втрати України від тіньової зайнятості на рівні близько 6 млрд дол. Якщо б рівень верховенства права в Україні був таким же, як у Польщі, то потенційні надходження від приватизації 53 великих підприємств, затверджених урядом минулого року, становили на 4,2 млрд дол. більше, ніж ті, які будуть отримані після продажу цих активів.