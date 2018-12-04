Рада розблокувала можливість підписання закону про скасування норми про «три посилки»

Норма передбачала, що одна особа зможе отримати всього три міжнародні посилки на місяць.

Верховна Рада України відхилила два проекти постанов щодо скасування рішення парламенту про прийняття в цілому як закону законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (№9260).

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Як передає кореспондент УНІАН, за проект постанови позафракційного депутата Юрія Левченка №9260-П проголосували лише 55 із 312 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до свого проекту постанови Левченко, зокрема, зазначає, що «з грубим порушенням встановленої Регламентом процедури здійснювався розгляд та приймалися рішення щодо поправок і пропозицій до вказаного законопроекту».

За проект постанови депутата від «Блок Петра Порошенка» Сергія Капліна №9260-П1 проголосували лише 59 із 317 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці Каплін аргументує свій проект постанови, зокрема, тим, що в порушення Регламенту «порівняльну таблицю законопроекту до другого читання не було надано народним депутатам за 10 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради, чим було позбавлено їх можливості проаналізувати таблицю та визначитись стосовно поправок».

Після відхилення таких проектів постанов відкривається шлях до підписання закону головою ВР та передачі його на підпис президенту. Голова ВР Андрій Парубій зазначив, що оскільки до цього закону профільний комітет рекомендував ще внести певні уточнення, то в четвер парламент розгляне ці пропозиції, а вже опісля закон підписуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Верховна Рада скасувала норму про «три посилки», згідно з якою одна особа зможе отримати всього три міжнародні посилки на місяць.

Відповідні зміни до Податкового кодексу (законопроект №9260) народні депутати підтримали у другому читанні.

Як пояснили у прес-службі Міністерства фінансів, поштові оператори виявилися не готові до адміністрування такого механізму. Зокрема, законом впроваджується обкладання податком на додану вартість для посилок в Україну сумарною вартістю понад еквівалент 100 євро для одного одержувача від одного відправника. Для цієї норми встановлюється перехідний період з 1 січня по 30 червня 2019 року, протягом якого податком обкладатиметься товар вартістю понад еквівалент 150 євро.

Раніше Міністерство фінансів спільно з Державною фіскальною службою ініціювало впровадження оподаткування міжнародних посилок, які ввозяться в Україну, якщо їх вартість перевищує 22 євро. Однак ініціатива в черговий раз була відхилена Мінфіном через «шквал критики», незважаючи на те, що лобісти апелювали до європейських норм.

У грудні 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», згідно з яким одна особа може отримати всього три міжнародні посилки на місяць. При цьому сумарна вартість товарів у кожній з них не повинна перевищувати 150 євро. А починаючи з четвертої, такі відправлення обкладатимуться ПДВ, митом і акцизом. Дане обмеження мало запрацювати з 1 січня 2019 року. Державна фіскальна служба раніше визнала, що не зможе реалізувати норми цього закону через відсутність розуміння впровадження механізму відстеження посилок.