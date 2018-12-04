Курс НБУ на 5 грудня: долар подешевшає, євро подорожчає

Офіційний курс НБУ на 5 грудня: 100 USD – 2812.5926 грн; 100 EUR – 3208.8869 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2812.5926 (4 грудня – 2817.2738)

100 EUR – 3208.8869 (4 грудня – 3192.5347)

У вівторок, 4 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,03/28,07 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 9 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,93/31,97 грн/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1458 грн/дол.