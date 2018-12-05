Щоб було що стягувати: неплатників аліментів будуть працевлаштовувати

Зараз відкрито понад 100 тисяч виконавчих проваджень щодо аліментів, виплата яких не здійснюється через відсутність у боржника постійної роботи або майна.

Державна служба зайнятості спільно з Міністерством юстиції буде працевлаштовувати боржників за аліментами для стягнення боргів.

Про це Держслужба зайнятості повідомляє в Facebook.

"Відбулася зустріч заступника міністра юстиції Світлани Глущенко з заступником голови Державної служби зайнятості Романом Криганом щодо налагодження тісної співпраці у сфері працевлаштування боржників з виплати аліментів", - йдеться в повідомленні.

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В органах Державної виконавчої вже відкрито понад 100 тисяч виконавчих проваджень щодо аліментів, виплата яких не здійснюється через відсутність у боржника постійної роботи або майна.

Для вирішення цієї проблеми Міністерство юстиції України та Державна служба зайнятості планують підписати Меморандум про співпрацю з метою працевлаштування осіб, які мають борги з виплати аліментів.