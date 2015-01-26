В Україні хочуть скасувати ліцензії на експорт та імпорт алкоголю та сигарет

Відповідний законопроект розміщений на сайті відомства.

Зокрема, документом пропонується скасувати ліцензування експорту та імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також скасувати фінансові санкції за неподання суб'єктами господарювання звітів у цій сфері.

Крім того, документ також передбачає скасування ліцензування експорту та імпорту лазерних дисків і матриць.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує скасувати наказ Державного комітету України зі стандартизації, метрології і сертифікації, який передбачає обов'язкову сертифікацію комп'ютерної техніки та будівельного обладнання.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив перелік експортно-імпортних операцій, здійснення яких потребує ліцензування у 2015 році.