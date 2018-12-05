НБУ зареєстрував нову банківську групу
11:15, 05 грудня 2018Фінанси
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До складу групи «Укрексімбанку» увійшла лізингова компанія «Ексимлізинг».
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України зареєстрував банківську групу державного «Укрексімбанку».
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Як повідомляється на сайті НБУ, відповідне рішення прийнято 3 грудня.
За інформацією регулятора, крім банку, до складу групи увійшла лізингова компанія «Ексімлізинг».
Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі. За підсумками 2017 року банк отримав 929,406 млн грн прибутку.
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