Гривня на міжбанку трохи зміцнилася до долара і знизилася до євро

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок був активний.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,11/18,33 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2440/0,2480 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,9152 грн/дол., до цього часу було укладено 208 угод, обсяг торгів склав 173,08 млн дол.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,08/16,28 грн/дол. Котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,06/18,28 грн/євро.