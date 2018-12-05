Україна стала другою в Європі за темпами зростання електронної комерції

Ринок електронної комерції в світі зростає зі швидкістю 23-25% в рік.

Україна займає друге місце за темпами зростання електронної комерції в Європі, що свідчить про значний потенціал ринку.

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Такі дані містяться у звіті Офісу ефективного регулювання (Better Regulation Office Delivery, BRDO), що є незалежною консультативною установою з регуляторної політики в Україні та фінансується Євросоюзом, який було презентовано на круглому столі.

Зокрема, під час заходу керівник сектора IT-Telecom BRDO Олександр Кубраков повідомив, що BRDO оцінює зростання обсягів ринку e-commerce в Україні більш ніж на 30% щорічно, незважаючи на відставання України за іншими важливими позиціями. Зокрема, мова йде про те, що наша країна займає низькі позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу, передостаннє місце в Європі за ВВП на душу населення, останнє місце - за рівнем проникнення інтернету, а також відстає на 10-20% від сусідніх країн за рівнем проникнення банківських карт.

«Ринок електронної комерції в світі зростає зі швидкістю 23-25% в рік. В Україні ці темпи значно вищі - близько 30% в рік", - зазначив експерт.

У звіті йдеться, що подібні темпи зростання ринку e-commerce в Україні можуть зберігатися ще тривалий час, оскільки частка онлайн-продажів у роздрібній торгівлі в Україні у 2017 році становила 3,2% ( проти 2,5% у 2016 році), тоді як у Європі в середньому цей показник становив 8,8%, у Великобританії - 17,8%.