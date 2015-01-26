Мінфін залучив 1,4 млрд гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Під час аукціону були розміщені гривневі облігації терміном обігу 3 місяці під 17% річних із двох поданих заявок інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, до кінця місяця Мінфін планував провести ще 1 аукціон 27 січня.

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За оперативними даними Держказначейства на 26 січня, від початку року до держбюджету надійшло держпозики на суму 5,541 млрд грн, витрати з обслуговування держборгу склали 4,902 млрд грн, на погашення держборгу - 3,696 млрд грн.

Станом на 26 січня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 460,270 млрд грн, причому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 323,350 млрд грн, або 70% загального обсягу. У власності банків перебувають ОВДП на 91,978 млрд грн, нерезидентів - 21,205 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.