Мінекономрозвитку хоче скасувати дозволи на реекспорт
18:43, 26 січня 2015Фінанси
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір спростити реекспорт товарів з митної території України шляхом скасування обов'язкових дозволів.
В Абромавічуса хочуть спростити зовнішню торгівлю / Фото УНІАН
Відповідний законопроект розміщений на сайті відомства.
Видача дозволів на реекспорт регламентована наказом Мінекономрозвитку від 2004 року і здійснюється відомством в обов'язковому порядку у випадках, коли товар імпортується в Україну з метою його подальшого експорту в інші країни.
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Згідно з пояснювальною запискою до документу, метою прийняття законопроекту є зниження рівня регуляторного тиску на бізнес у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує скасувати ліцензування експорту та імпорту алкоголю і тютюнових виробів.
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