Мінекономрозвитку хоче скасувати дозволи на реекспорт

18:43, 26 січня 2015
Фінанси
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір спростити реекспорт товарів з митної території України шляхом скасування обов'язкових дозволів.

Фото УНИАН

Відповідний законопроект розміщений на сайті відомства.

Видача дозволів на реекспорт регламентована наказом Мінекономрозвитку від 2004 року і здійснюється відомством в обов'язковому порядку у випадках, коли товар імпортується в Україну з метою його подальшого експорту в інші країни.

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Згідно з пояснювальною запискою до документу, метою прийняття законопроекту є зниження рівня регуляторного тиску на бізнес у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує скасувати ліцензування експорту та імпорту алкоголю і тютюнових виробів.

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