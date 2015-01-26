Мінекономрозвитку хоче скасувати дозволи на реекспорт

Відповідний законопроект розміщений на сайті відомства.

Видача дозволів на реекспорт регламентована наказом Мінекономрозвитку від 2004 року і здійснюється відомством в обов'язковому порядку у випадках, коли товар імпортується в Україну з метою його подальшого експорту в інші країни.

Читайте такожКримське зерно продають на світовому ринку як українське - Росії це не подобається

Згідно з пояснювальною запискою до документу, метою прийняття законопроекту є зниження рівня регуляторного тиску на бізнес у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує скасувати ліцензування експорту та імпорту алкоголю і тютюнових виробів.