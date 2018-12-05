У НБУ повідомили, коли «Ощадбанк» зможе почати стягнення компенсації з Росії за окупацію Криму

Нагадаємо, РФ не визнала рішення арбітражу за позовом "Ощадбанку".

Державний "Ощадбанк" зможе стягнути з Росії $1,3 млрд компенсації за шкоду, заподіяну в результаті анексії Криму, після проходження певних юридичних процедур.

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Про це заявила перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова в ефірі Радіо НВ, передає «Новое время».

"Росія не визнає цього рішення, як і інші рішення, прийняті на користь України. Тому, щоб отримати ці гроші, «Ощадбанку» потрібно разом зі своїми юридичними радниками пройти певні юридичні процедури. Світова практика, юридична, має певні інструменти у вигляді арештів та ін., але для цього треба пройти ще цілий ряд юридичних процедур, щоб можна було займатися стягненням", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний арбітраж прийняв безпрецедентне рішення про стягнення з Російської Федерації на користь українського державного «Ощадбанку» 1,3 млрд дол. в якості компенсації збитків в результаті анексії Криму. Арбітражне рішення є остаточним і обов'язковим для сторін, при цьому сторони зобов'язані виконувати рішення без зволікання.

При цьому Мін'юст Росії заявив, що РФ не визнає рішення арбітражу за позовом "Ощадбанку".

У березні 2014 року в результаті невизнаного світом референдуму, що пройшов в Автономній Республіці Крим, Україна втратила півострів. Кремль включив його до складу Російської Федерації.

З 7 серпня 2014 року Національний банк України зобов'язав банки країни призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.