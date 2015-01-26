Нацбанк обмежить розрахунки заставними облігаціями за кредитами рефінансування

Про це йдеться в постанові НБУ від 22 січня №47, опублікованій на сайті регулятора.

Національний банк для підтримки ліквідності банків надає їм кредити рефінансування, у тому числі через постійно діючу лінію кредитів «овернайт» під заставу державних облігацій.

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Згідно з постановою, розрахунки у цінних паперах за операціями з паперами, що перебувають у заставі за наданими Нацбанком кредитами рефінансування, за якою настав строк погашення, будуть здійснюватися депозитарними установами виключно на підставі розпоряджень НБУ.

Нацбанк пояснює своє рішення необхідністю отримати безумовне та переважне право задовольняти свої вимоги до банків - одержувачів рефінансування, у тому числі отримати можливість брокеру - керуючому рахунком у цінних паперах банку-боржника продавати заставні папери.

Постанова набуває чинності наступного дня після опублікування - від 27 січня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2014 році порівняно із 2013 роком збільшив обсяг рефінансування банків у 3 рази - до 222,3 млрд грн.

Голова НБУ Валерія Гонтарева під час виступу у Верховній Раді заявила, що левова частка кредитів рефінансування видана Нацбанком у 2008-2013 роках і досі не повернута банками. За її словами, залишок за кредитами рефінансування, виданим НБУ за всю історію незалежної України, на сьогодні становить 110 млрд грн, або 7% ВВП, у тому числі ринкові кредити під заставу ОВДП становлять 14 млрд грн.

Також вона заявила, що не виключає, що рефінансування банків може посилювати девальвацію.