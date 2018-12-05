Державний «Укргазбанк» увійшов до трійки найкращих роботодавців

Укргазбанк працює на українському ринку з 1993 року та де-факто належить державі.

Згідно нового рейтингу роботодавців України, проведеного журналом «Фокус», у 10-ти найважливіших галузях економіки, що формують внутрішній валовий продукт, ПАТ «АБ «Укргазбанк», увійшов до трійки найкращих роботодавців у сфері «Банки та фінанси».

Як зазначається у рейтингу, Укргазбанк працює на українському ринку з 1993 року та де-факто належить державі. Фінустанова позиціонує себе як екобанк і фінансує проекти, спрямовані на зниження затрат енергоресурсів та зменшення шкідливих викидів. Працівникам банку пропонуються премії, соціальний пакет і різноманітні пільги. На сьогодні в банку працює майже 4 тис. людей.

Окрім того, значним позитивним фактором для оцінки, стало те, що нещодавно профспілка Банку заручилася підтримкою Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців, що стане додатковою гарантією захисту соціально – економічних і трудових прав співробітників.

Редакція видання зафіксувала ініційовані менеджментом банку зміни, що позитивно вплинули на зайнятість в галузі та умови праці на банківському ринку загалом. Так, сьогодні банк розглядає резюме студентів і запрошує молодь на стажування.

Також, УКРГАЗБАНК на сьогодні є єдиним державним банком, що входить у ТОП-5 найстійкіших банків України і достойно конкурує з українськими представництвами провідних європейських фінустанов.

Нагадаємо, 94,94% статутного капіталу УКРГАЗБАНКУ належить державі в особі Міністерства фінансів України. 3 2015 року УКРГАЗБАНК входить до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (постанова №83 Кабінету Міністрів України). За 10 місяців 2018 року чистий прибуток УКРГАЗБАНКУ склав 538 млн грн, що майже на 20% перевищує запланований показник.