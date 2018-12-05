З "Укркосмосу" вкрали $8 мільйонів, що зірвало запуск першого українського супутника «Либідь»

Впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, за допомогою якої вивели за кордон та легалізували 8 млн 245 тис. доларів, призначені для будівництва ракети-носія на «Південмаші».

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру двом особам, які ймовірно причетні до завдання збитків ДП «Укркосмос» на суму 8 млн 245 тис. доларів.

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Як повідомили у прес-службі НАБУ, одного з них, колишнього позаштатного радника гендиректора Державного космічного агентства, затримано в порядку ст.208 КПК України. Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5. ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) КК України. Дії другого підозрюваного, довіреної особи, кваліфіковано за ч.3 ст. 209 КК України.

"Як встановило слідство, впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8 млн 245 тис. доларів, надані в межах кредиту Експортного агентства Канади та призначені для будівництва ракети-носія на потужностях ДП «ВО «Південмаш». В результаті таких дій зірвано запуск першого українського супутника «Либідь» як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Детективи НАБУ перевіряють причетність інших осіб до завдання збитків ДП «Укркосмос».

Довідка УНІАН. У 2009 році Державне космічне агентство України і канадська MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) підписали контракт на створення супутника Національної супутникової системи зв'язку (НССЗ) «Либідь». MDA виступає головним підрядником зі створення системи. Фінансування проекту забезпечено за рахунок залученого в 2009 році під держгарантії кредиту Канадського експортного агентства (EDS) обсягом 254,6 млн доларів. Спочатку запуск «Либіді» було намічено на 2012 рік, однак терміни запуску неодноразово зміщувалися з технічних причин.