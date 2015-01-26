Російський рубль впав нижче 66 за долар

Курс євро піднявся на 2,55 руб., до 74,64 руб, передає ТАСС.

На думку аналітика ФГ БКС Івана Копєйкіна, найближчим часом курс долара може зрости до 69 руб.

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"Податковий період поступово підходить до кінця, ближче до кінця тижня S&P може знизити кредитний рейтинг РФ, а в лютому російським компаніям доведеться погашати понад $15 млрд за зовнішніми запозиченнями, що явно не грає на стороні покупців рубля на даний момент. Тому у найближчі дні ми, ймовірно, побачимо продовження зниження російської валюти", - вважає експерт.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський рубль падає через побоювання нових санкцій.