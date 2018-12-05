Кабмін виділив по 100 тисяч гривень родинам полонених українських моряків

Родичі військовополонених отримають кошти після уточнення всіх персональних даних.

Кабінет міністрів України схвалив рішення про виділення по 100 тис. грн родинам українських військових моряків, захопленим у полон російськими силовиками у Керченській протоці 25 листопада.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів після засідання уряду повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

"Уряд ухвалив постанову, вона буде доопрацьована протягом кількох днів. Міністерство оборони передасть персональні дані всіх військовополонених... Після цього буде проведена виплата родичам і близьким або законним представникам", - сказав він.

Черниш уточнив, що передбачена одноразова виплата у розмірі по 100 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".

4 грудня президент Петро Порошенко доручив Чернишу розглянути питання про надання по 100 тис. грн родинам захоплених у полон українців.

Президент також зазначив, що дав доручення міністру оборони Степану Полтораку виділити кожній родині по 50 тис. грн.