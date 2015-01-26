В Україні у грудні зросла заборгованість із зарплат

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, 83,4% боргу (2,03 млрд грн) - це заборгованість економічно активних підприємств.

Порівняно з показником заборгованості на 1 січня 2014 року борги зросли у три рази.

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Найбільший обсяг заборгованості у грудні 2014 року зафіксований у промисловості - 1,37 млрд грн, із них половина - 627 млн грн - у добувній промисловості. Найменший обсяг заборгованості - 2,1 млн грн - у сфері музейної справи. Заборгованість у сфері охорони здоров'я склала 212 млн грн, освіти - 188,2 млн грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг боргу у грудні був зафіксований у Донецькій області - 1,18 млрд грн. Найменший - у Чернівецькій області - 3 млн грн.

Борги в Луганській області склали 364,5 млн грн, у Київській - 126,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, загальний показник заборгованості із зарплати в Україні на 1 січня 2014 року склав 808,2 млн грн.

За даними Мінфіну щорічний обсяг тіньової заробітної плати становить близько 200 млн грн.