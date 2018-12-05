Парубій підписав закон про держбюджет на 2019 рік

Голова Верховної Ради зазначив, що держбюджет на 2019 рік є бюджетом розвитку.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Читайте такожБюджет України пішов у мінус на 16 мільярдів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату Верховної Ради.

Підписавши закон, Парубій зазначив: «Ми ухвалили цей бюджет, дотримавшись всіх вимог бюджетного законодавства - до 1 грудня».

За його словами, «це гарантує, у першу чергу, впевненість кожного українця, що у новий рік ми увійдемо зі збалансованим бюджетом».

«І це означає, що ми точно отримаємо макрофінансову підтримку від наших міжнародних партнерів», - підкреслив Парубій.

Голова Верховної Ради також наголосив, що «це бюджет розвитку і зростання».

«Та, як на мене, головне – що, як і у попередні чотири роки, - це бюджет, у першу чергу, зміцнення оборони і безпеки нашої держави», - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2019 рік із граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.