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Парубій підписав закон про держбюджет на 2019 рік

17:01, 05 грудня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату Верховної Ради.

Підписавши закон, Парубій зазначив: «Ми ухвалили цей бюджет, дотримавшись всіх вимог бюджетного законодавства - до 1 грудня». 

За його словами, «це гарантує, у першу чергу, впевненість кожного українця, що у новий рік ми увійдемо зі збалансованим бюджетом». 

«І це означає, що ми точно отримаємо макрофінансову підтримку від наших міжнародних партнерів», - підкреслив Парубій.

Голова Верховної Ради також наголосив, що «це бюджет розвитку і зростання». 

«Та, як на мене, головне – що, як і у попередні чотири роки, - це бюджет, у першу чергу, зміцнення оборони і безпеки нашої держави», - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2019 рік із граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.

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Новина в сюжеті: Держбюджет-2019
Теги: #держбюджет України#держбюджет-2019