S&P знизило рейтинг Росії до "спекулятивного" рівня BB+

Про це пише ТАСС.

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг РФ до спекулятивного рівня BB+ до BBB-, прогноз "негативний". Про це говориться в повідомленні агентства.

Курс долара на торгах Московської біржі піднявся вище 67 рублів на тлі рішення S&P.

Читайте такожЦентробанку РФ не сподобалися останні рейтинги російських банків, і він вирішив використовувати торішніРаніше, 16 січня, міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий рейтинг державних облігацій РФ на один щабель - з Baa2 до Baa3. Короткостроковий кредитний рейтинг був знижений до рівня P 3 P-2. Обидва рейтинги були поставлені на перегляд з можливістю зниження.

Ваа3 є найнижчим рейтингом у категорії, яку інвестори позначають як "інвестиційну". Наступний щабель в методології Moody's - "Ва1" - належить до "спекулятивного" рівня.

9 січня міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові суверенні рейтинги Росії в іноземній і національній валюті на одну сходинку - з BBB до BBB- - з "негативним" прогнозом.