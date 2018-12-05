Євросоюз планує посилити роль євро у світовій торгівлі

Поширення євро в світі знизить витрати і ризики європейських компаній, а також процентні ставки для приватних домогосподарств, вважають у Брюсселі.

Єврокомісія має намір посилити роль євро на міжнародній арені.

У Брюсселі в середу, 5 грудня, були представлені заходи "підвищення значення євро в мінливому світі", передає dw.com.

За задумом Єврокомісії, валюта євро має використовуватися, в першу чергу, для імпорту енергоносіїв, який щорічно складає в перерахунку близько 300 млрд євро.

В основному, країни ЄС оплачують нафту та інші енергоресурси в доларах США. У зв'язку з цим спостерігачі відзначають, що нова ініціатива Єврокомісії може викликати невдоволення Вашингтона.

Для посилення ролі євро необхідно, зокрема, зміцнити економічний та валютний союзи і завершити створення банківського союзу країн ЄС, йдеться в повідомленні Єврокомісії. При цьому наголошується, що досі затверджено лише 7 із 40 відповідних пропозицій, переданих Європарламенту і Раді ЄС.

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Єврокомісія пропонує також вжити заходів із поглиблення загальноєвропейського фінансового сектора, розширення дипломатичних зусиль, що сприяють переходу на євро, і розвитку технічних засобів з поліпшення доступу до цієї валюти жителів неєвропейських країн.

Підвищення значення євро буде сприяти стабільності міжнародної фінансової системи, так як учасники ринку у всьому світі отримають більш широкий вибір і світова економіка буде менше схильна до шоків, переконана Єврокомісія. Поширення євро в світі знизить витрати і ризики європейських компаній, а також процентні ставки для приватних домогосподарств, вважають в Брюсселі.

Напередодні міністри фінансів країн ЄС досягли угоди про реформу європейського валютного союзу. Зокрема, вони домовилися про розвиток механізму безпеки для банків, що опинилися в кризовому стані, і про основні пункти реформи Європейського стабілізаційного механізму (ESM). Крім того, продовжаться консультації про створення власного бюджету єврозони, на якому наполягають Німеччина і Франція.

Зараз в єврозону входять 19 з 28 країн Євросоюзу. Валюта євро також знаходиться в обігу в низці країн за межами ЄС.

Як повідомляв УНІАН раніше, аналітики JPMorgan не чекають відновлення євро до наступного року і вважають 2018 рік втраченим для європейської валюти. Тим не менш, аналітики очікують відновлення європейської валюти в 2019 році. Втім, прогноз щодо майбутнього зростання знову «урізаний» з $1,23 до $1,19 на 3 квартал 2019 року.