У Мінфіні похвалилися зростанням доходів місцевих бюджетів

Доходи місцевих бюджетів України у січні-листопаді зросли на 22,5%.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів України у січні-листопаді 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 22,5%, або на 39,023 мільярда гривень - до 212,531 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, за цей період уряд у відповідності з бюджетним законодавством перерахував місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти у розмірі 257,715 мільярда гривень, що становить 96,9% від передбачених розписом асигнувань.

Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів в Україні у 2017 році зросли порівняно з 2016 роком на 31% - до 192 мільярдів гривень.