Alibaba відкрила першу платформу електронної комерції в Європі

Церемонія відкриття відбулася в Бельгії. У ній взяли участь прем'єр-міністр країни Шарль Мішель і посол КНР в Брюсселі Цао Чжунмин.

Китайський інтернет-гігант Alibaba відкрив першу на європейському ринку міжнародну платформу для електронної комерції, в завдання якої входить просування у довгостроковій транскордонної торгівлі.

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Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що церемонія відкриття відбулася в бельгійському місті Льєжі, у ній взяв участь прем'єр-міністр країни Шарль Мішель, а також посол КНР в Брюсселі Цао Чжунмін. Підписи під угодою, на основі якого буде здійснюватися проект, поставили віце-прем'єр Бельгії Кріс Пітерс і старший директор Alibaba Джеймс Сун.

"Створення нової платформи електронної комерції дозволить більшій кількості бельгійських підприємств здійснювати взаємодію з Китаєм і просувати високоякісну продукцію з Бельгії на китайському ринку заради взаємної вигоди", - зазначив Цао Чжунмін.

У свою чергу Шарль Мішель заявив, що новий майданчик для взаємодії підвищить конкурентоспроможність бельгійських і китайських підприємств на міжнародній арені.

Паралельно компанія Cainiao Smart Logistics Network, яка виступає в якості дочірнього підрозділу Alibaba, уклала домовленості з аеропортом Льєжа про лізинг простору площею 220 тисяч квадратних метрів для створення повітряної гавані спеціального логістичного центру, який на початковому етапі буде інвестовано близько 75 мільйонів євро.

Згідно з прогнозами, нова електронна платформа в сукупності з супутньою інфраструктурою в найближчі п'ять років дозволить забезпечити Китай імпорт європейської продукції вартістю 200 мільярдів доларів.