Гендиректор УНЛ Бочковський: «Разом з партнерами з IGT ми готові модернізувати ринок лотерей»

«Українська національна лотерея» спільно з партнерами - провідною світовою компанією IGT готові переоснащувати вітчизняний лотерейний ринок. Про це в інтерв'ю виданню «Dengi.ua» заявив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський.

«Ми і наші партнери готові до цього хоч зараз. Однак, як і в інших країнах, будь-які інновації стикаються із законодавчим регулюванням. Все буде залежати від того, як скоро Кабінет Міністрів затвердить ліцензійні умови регулювання лотерейної діяльності та наскільки вони будуть обмежувати способи проведення лотерей», - заявив він.

Як зазначив Бочковський, корпорація IGT - єдина компанія в світі, яка може запропонувати повний спектр лотерейних ігор, технологій і сервісу.

На Всесвітньому лотерейному саміті 2018, який нещодавно завершився в Буенос-Айресі, стенд IGT був організований, виходячи з концепції «Майбутнє пов'язаної гри» (The Future of Connected Play). Вона передбачає можливість для гравця продовжувати гру у власному будинку, на ходу, в транспорті, в пункті рітейлу, в соціальних мережах, тобто там, де гравцеві зручно і коли йому зручно використовуючи єдину платформу.

«Це включає в себе пов'язаний безготівковий і безпаперовий досвід гри, повністю цифровий сервіс в роздрібних пунктах розповсюдження, а також персоналізований досвід покупця з використанням цифрової та інтерактивної реклами. Все це можливо на основі інтелектуальної обробки даних поведінки гравця. Наприклад, в пункті продажу штучний інтелект на підставі аналізу зовнішності може порадити лотерею для гравця, виходячи з досвіду гри людей з подібними характеристиками», - розповів Бочковський.

Завдяки цій концепції, після виходу з пункту продажу, можна продовжити гру на мобільному пристрої або через месенджери, оскільки дані про ігровий сесії зберігаються в системі. Продовжувати гру можна в громадському транспорті, наприклад, в метро або в місцях зі слабким зв'язком з інтернет, оскільки використовуються технології кешування даних. Почати гру можна просто побачивши рекламу, друковану або відео, відсканувавши QR-код. Паперові миттєві лотереї пропонують гру з використанням доповненої реальності (AR), при якій розіграш можна здійснити з 3-D анімацією для мобільних пристроїв і програти розіграш ще раз, щоб показати друзям вдалий момент.

«Звичайно, фундаментальним принципом у такій грі майбутнього залишається концепція Відповідальною Гри, що є ключовим правилом проведення лотерей. Оскільки вся інформація про гру зберігається в єдиній базі даних, аналіз даних дозволяє виявити ризики надмірної гри і встановити ліміти гри, або вчасно попереджати про відповідні ризики», - підкреслив Бочковський.