Міжнародні резерви України в листопаді зросли до $17,7 мільярда

Обсяг резервів зріс завдяки залученню коштів урядом та купівлі валюти на міжбанківському ринку.

Міжнародні резерви України за листопад зросли на 5,8%, або 975 мільйонів доларів, і становлять 17,712 мільярда доларів станом на 1 грудня 2018 року.

Читайте такожГройсман розповів про перспективи економіки в умовах воєнного стану

Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, обсяг резервів зріс завдяки залученню коштів урядом і купівлі валюти на міжбанківському ринку.

Так, уряд отримав 2 мільярди доларів від розміщення єврооблігацій та 82,9 мільйона доларів від продажу облігацій внутрішньої держпозики.

При цьому платежі за держборгом були нижчі за надходження від продажу державних цінних паперів. Уряд достроково погасило короткострокові єврооблігації на 725 мільйонів доларів. Також уряд і Нацбанк сплатили на користь Міжнародного валютного фонду 439,1 мільйона доларів. Інші боргові платежі уряду становлять 238,2 мільйона доларів.

Чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку в листопаді забезпечила поповнення резервів на 232,8 мільйона доларів.

Крім того, на обсяг резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів у сумі 50,4 мільйони доларів.

Зазначається, що станом на 1 грудня обсяг міжнародних резервів покриває 3 місяці майбутнього імпорту.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк погіршив прогноз рівня міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 19,2 мільярда доларів з 20,7 мільярда доларів, прогнозованих раніше.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.