Британія призупинить видачу "золотих віз" інвестора - ЗМІ

Найбільше британських "золотих віз" інвестора у росіян та китайців.

Британія з п'ятниці припиняє дію програми видачі так званих "золотих віз", які надають право іноземним інвесторам отримати посвідку на проживання в країні. Рішення пояснюється боротьбою з фінансовими злочинами.

Читайте такожЗнайти брудні гроші: Британія хоче розкрити імена росіян, які зберігають гроші на її заморських територіях

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Зазначається, що віза інвестора Tier 1 з'явилася в 2008 році з метою привернути до Британії багатих людей, які проживають за межами ЄС.

Така віза була у російського бізнесмена Романа Абрамовича, з продовженням якої у нього не так давно виникли труднощі. У підсумку він відкликав заявку на отримання візи.

Щоб отримати цю візу, необхідно було інвестувати щонайменше 2 мільйона фунтів в економіку країни - як правило, це виражається у придбанні державних цінних паперів або акцій місцевих компаній в перші три місяці після переїзду в Британію. Але програму почали критикувати через побоювання, що її використовують для відмивання грошей.

В уряді пообіцяли, що "золоті візи" почнуть видавати знову після того, як з'явиться система перевірки походження фінансів.

Найбільше постраждають від цього рішення російські олігархи, пише Bloomberg. Британія вже давно стала особливо привабливою країною для багатих росіян завдяки тому, що це безпечне місце для ведення бізнесу, збереження капіталу і навчання дітей. Але призупинення програми вказує на те, що ця привабливість буде в'янути на тлі дій уряду у відповідь на спробу отруєння Сергія Скрипаля.

За інформацією Guardian, після інциденту в Солсбері британський уряд вирішив перевірити право на перебування в країні понад 700 росіян.

"Ми не потерпимо людей, які не дотримують правила і намагаються зловживати системою, - заявила заступник міністра внутрішніх справ по справах імміграції Керолайн Ноукс. - Саме тому я вводжу ці нові заходи, завдяки яким лише справжні інвестори, які мають намір підтримувати британський бізнес, зможуть отримати користь з нашої імміграційної системи".

У 2017 році було видано понад 1000 віз Tier 1, більшість яких отримали громадяни Росії та Китаю.

За нинішніми умовами програми, від інвесторів вимагається мати рахунок в британському банку і позитивну характеристику.

З наступного року перевіркою фінансових і бізнес-інтересів шукачів будуть займатися незалежні аудитори, в обов'язки яких входитиме перевірка того, що вкладаються кошти належали інвестору не менше двох років, повідомив Хоум-офіс.

У разі схвалення віза видавалася на три роки і чотири місяці, а потім її можна було продовжити ще на два роки.