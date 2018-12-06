Голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний: Ми будемо вишукувати майно РФ по всьому світі, накладати арешт і реалізовувати

Минає п’ятий рік після втрати Україною Автономної Республіки Крим, який, після незаконного референдуму у березні 2014 року, окуповано Російською Федерацією. Разом із землями та громадянами півострова росіяни безсоромно привласнили і майно українських компаній та банків. За різними підрахунками, прямі втрати українського бізнесу внаслідок анексії Криму та військових дій на сході нашої країни сягають 100 мільярдів доларів США. Але час платити «по рахунках» невпинно наближається.

Наприкінці листопада Міжнародний арбітраж в Парижі ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації на користь українського державного «Ощадбанку» 1,3 мільярда доларів у якості компенсації збитків внаслідок анексії Криму. Рішення арбітражу стало результатом більш ніж чотирирічних зусиль команди фінустанови та її юридичних радників, є остаточним і обов'язковим для виконання без зволікання.

Перебуваючи у звичній для Росії паралельній реальності, росіяни не поспішають виконувати рішення міжнародного арбітражу. Але борг агресора зростає щоденно майже на 100 тисяч доларів - саме стільки штрафних санкцій нараховує «Ощадбанк» щодня. Про перспективи виконання рішення арбітражу в бліц-інтерв’ю УНІАН розповів голова правління банку Андрій Пишний.

Чому «Ощадбанк» назвав рішення міжнародного арбітражу стосовно відшкодування РФ збитків банку через анексію Криму безпрецедентним? Чи можливі такі рішення за іншими позовами від України?

Це рішення є безпрецедентним з точки зору міжнародного публічного права. В історії міжнародної юридичної практики аналогічних справ досі не існувало.

По-перше, були судові суперечки, які стосувалися інвестицій на територіях, які були захоплені однією країною в іншої. Але Крим – це зовсім окрема історія. Де-факто, Росія його анексувала. Де-юре, це територія України, майже всі країни світу цю анексію не визнають.

По-друге, позов «Ощадбанку» – перший позов щодо втрати активів у Криму, який було заслухано одночасно щодо юрисдикції та по суті, оцінці втрат, без розділення на два окремі процеси.

Третє - сума визнаного відшкодування свідчить про те, що арбітраж прийняв усі юридичні аргументи та економічні розрахунки, надані командою «Ощаду».

І, насамкінець, «Ощадбанк» є першою компанією в Україні, 100% акцій якої належать державі, та першою банківською установою, яка виграла справу проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих внаслідок анексії Криму.

Міжнародна юридична спільнота не визнає незаконної анексії Криму, і наша перемога у суді свідчить про те, що Росії, врешті решт, не вдасться уникнути відповідальності за свої загарбницькі дії.

Ми закликаємо інші українські компанії, як державної, так і приватної форм власності, звертатись у міжнародний арбітраж для того, щоб відновити справедливість і примусити окупанта відповісти хоча б за економічні втрати України внаслідок розбійницького нападу на нашу країну.

Яким чином можливе виконання цього рішення? Які активи РФ можна арештувати в Україні та за кордоном? Які складності можуть виникнути?

Є офіційна позиція Міністерства юстиції РФ, яка полягає в тому, що Росія не визнає винесеного рішення. Проте ми маємо норми міжнародного права, які визнає весь світ.

Ми будемо вишукувати майно РФ чи державних компаній країни-агресора в інших державах по всьому світі, накладати на них арешт і реалізовувати. Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між банком та Росією може бути примусово виконано у 154 юрисдикціях.

Ще один шлях - механізм заміни кредитора у відносинах РФ з іноземними контрагентами, де Росія виступає кредитором.

Ми сподіваємося на успіх у процесі стягнення, хоча це буде непростий шлях. Розшук активів – це великий обсяг роботи. Проте цей інструмент є робочим, і ми не збираємося від нього відмовлятися.

Яка сума штрафів нарахована станом на зараз? Чи може РФ оскаржити рішення арбітражу та уникнути штрафів та відшкодування збитків?

Станом на зараз сума нарахованих відсотків становить близько 180 мільйонів доларів США. Кожного дня до цієї суми додається близько 100 тисяч доларів США.

Відповідно до статті 32 Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, арбітражне рішення є остаточним та обов'язковим для сторін. Сторони зобов'язані виконувати арбітражне рішення без зволікань.

Міжнародні арбітражні рішення, винесені за результатами арбітражних розглядів у Франції, не можуть бути оскаржені в порядку апеляції. Такі рішення можуть бути оскаржені лише шляхом подання позову про скасування рішення. Але законодавство Франції передбачає дуже обмежені підстави для скасування подібних рішень.

Чи є у планах банку нові позови до РФ?

Наразі таких планів немає.

Чи може завадити судовим процесам можлива зміна наглядової ради банку, відповідно до нещодавніх змін до законодавства щодо вдосконалення корпоративного управління в державних банках?

Ні в якому разі. Запровадження незалежної Наглядової Ради банку, як інструмента сучасного корпоративного управління, є виключно позитивним кроком, який тільки покращить процес управління банком.

Ольга Гордієнко