Чистий прибуток Microsoft знизився на $700 мільйонів

Чистий прибуток Microsoft у IV кварталі 2014 року скоротився на 10% і становив близько $5,9 млрд. Роком раніше цей показник був зафіксований на рівні $6,6 млрд.

Про це пише Газета.ru з посиланням на повідомлення компанії.

Виручка корпорації у звітному періоді збільшилася на 8%, до $26,5 млрд. Операційний прибуток становив $7,7 млрд. За підсумками IV кварталу 2013 року цей показник був зафіксований на рівні $7,9 млрд.

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