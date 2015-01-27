Затриманий у США росіянин може виявитися заступником голови офісу ВЭБа в Нью-Йорку

Прізвище та ім'я затриманого в США громадянина РФ Євгена Бурякова збігаються з ім'ям заступника представника Внешэкономбанка (ВЭБ) у Нью-Йорку, випливає з інформації на сайті держкорпорації, повідомляє РИА Новости.

Внешэкономбанк (ВЭБ) поки не коментує інформацію про те, що затриманий у США громадянин РФ Євген Буряков міг обіймати посаду заступника представника ВЄБа в Нью-Йорку.

Як випливає з розділу контактів зарубіжних представництв ВЭБа на його офіційному сайті, в представництві держкорпорації в США на посаді заступника представника працює Євген Євгенович Буряков.

Читайте такожУ США розповіли про трьох російських шпигунів, одного з яких вдалося заарештуватиПро арешт росіянина стало відомо в понеділок після того, як прокуратура південного федерального округу Нью-Йорка випустила прес-реліз, у якому повідомлялося, що громадянин Росії, банківський співробітник Євген Буряков був заарештований у нью-йоркському районі Бронкс за звинуваченням у змові з метою шпигунства на користь РФ.

Влада США звинуватили також громадян РФ Ігоря Споришева і Віктора Подобного у тому, що вони разом із Буряковим нібито були агентами Служби зовнішньої розвідки Росії. В обвинувальному висновку говориться, що Буряків з'ясовував на конференції в неназваній країні настрої щодо купівлі російських літаків.