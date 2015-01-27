Рубль сьогодні зранку приходить до тями після вчорашнього обвалу

Курс долара до рубля на початку торгів на Московській біржі у вівторок знизився порівняно з рівнем закриття вчорашніх торгів на 1,54 рубля і становив 67,25 рубля станом на 10:15 мск.

Про це пише ТАСС.

Курс євро впав на 1,65 рубля до 75,6 рубля.

Читайте такожBloomberg: Путін втрачає підтримку олігархів через конфлікт в Україні та падіння рубляРубль відновлюється після падіння в ході валютних торгів на вечірній сесії Московської біржі 26 січня, коли на тлі рішення агентства S&P знизити рейтинг РФ до спекулятивного рівня BB+ курс долара зростав із 66,4 рубля до 69, 29 рубля, а євро - з 74,9 рубля до 77,89 рубля.