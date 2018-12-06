США можуть відключити Росію від SWIFT через Україну - Волкер

Крім того, європейські союзники США можуть заборонити російським суднам, що прибувають з Криму або Азовського моря, заходити до європейських портів.

Спецпредставник США Курт Волкер / REUTERS

Російську Федерацію можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT через напади на українські кораблі в Керченській протоці.

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Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на інтерв'ю спецпредставника США по Україні Курта Волкера.

"Люди називають це "ядерною" опцією. Це призведе до витрат для всіх учасників. Великих витрат для Росії, але і великих витрат для союзників", – заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

Він зазначив, що SWIFT регулюється законами Бельгії і прискорює міжнародні транзакції, відправляючи платіжні доручення фінансових інститутів в різних країнах.

"Зрештою, ми повинні зберігати можливість такого варіанту, тому що ми не можемо і далі дивитися, як Росія робить нові агресивні кроки щодо сусідів, такі як цей", – підкреслив Волкер.

Крім того, європейські союзники США можуть заборонити російським суднам, що прибувають з Криму або Азовського моря, заходити до європейських портів. За словами Волкера, з такою пропозицією нещодавно виступила Аннегрет Крамп-Карренбауер – генеральний секретар правлячого Християнсько-демократичного союзу Німеччини, яка може стати наступником канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"США хочуть вжити таких заходів, щоб чинити тиск на Росію і прийти до такого моменту, коли Росія забажає провести переговори для вироблення рішення", – резюмував спецпредставник США.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" та катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Російські окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовця. Троє з них зазнали поранень. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" в Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".