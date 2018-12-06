Долар і євро опустилися нижче за психологічні позначки

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,87/27,89 грн/дол.

У четвер, 6 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,87/27,89 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 9 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,60/31,62 грн/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,8815 грн/дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2797.5656 (5 грудня – 2812.5926)

100 EUR – 3176.3560 (5 грудня – 3208.8869)

Як сообащл УНІАН, у середу, 5 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,97/27,98 грн/дол. Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,68/31,69 грн/євро.