Ліквідацію двох банків вирішили продовжити ще на рік

На даний час Фонд гарантування продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовж строки ліквідації банку "Контракт" і "Актив-Банку".

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Як повідомляється на сайті Фонду, ліквідація банку "Контракт" продовжується на один рік - до 10 грудня, "Актив-Банку" - також на один рік, до 23 грудня 2019 року включно.

Довідка УНІАН. Протягом 2014-2017 років 96 банків в Україні втратили платоспроможність. Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, переданих в управління Фонду гарантування в цей період, склала майже 90 мільярдів гривень. В даний час Фонд гарантування продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.