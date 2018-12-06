Ліквідацію двох банків вирішили продовжити ще на рік
14:46, 06 грудня 2018Фінанси
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На даний час Фонд гарантування продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.
Ліквідацію "Актив-Банку" продовжили до 23 грудня 2019 року / фото nv.ua
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовж строки ліквідації банку "Контракт" і "Актив-Банку".
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Як повідомляється на сайті Фонду, ліквідація банку "Контракт" продовжується на один рік - до 10 грудня, "Актив-Банку" - також на один рік, до 23 грудня 2019 року включно.
Довідка УНІАН. Протягом 2014-2017 років 96 банків в Україні втратили платоспроможність. Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, переданих в управління Фонду гарантування в цей період, склала майже 90 мільярдів гривень. В даний час Фонд гарантування продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.
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