"Ощадбанк" вже нарахував Росії $180 мільйонів штрафу за рішенням Міжнародного арбітражу

Арбітражне рішення є остаточним та обов'язковим для сторін.

Державний "Ощадбанк" вже нарахував Російської Федерації 180 мільйонів доларів штрафних санкцій за рішенням Міжнародного арбітражу в Парижі про компенсації 1,3 мільярда доларів збитків банку після анексії Криму.

Читайте такожУ НБУ повідомили, коли «Ощадбанк» зможе почати стягнення компенсації з Росії за окупацію Криму

Про це розповів голова правління банку Андрій Пишний в інтерв'ю УНІАН.

"Станом на зараз сума нарахованих відсотків становить близько 180 мільйонів доларів США. Кожен день до цієї суми додається близько 100 тисяч доларів США", - сказав Пишний.

Він зазначив, що Росія не визнає винесеного рішення, однак є норми міжнародного права, які визнає весь світ.

"Арбітражне рішення є остаточним і обов'язковим для сторін. Сторони зобов'язані виконувати арбітражне рішення без зволікання", - додав Пишний.

За його словами, Росія не може оскаржити рішення арбітражу в порядку апеляції, а тільки шляхом подання позову про його скасування, але підстави для скасування таких рішень у законодавстві Франції дуже обмежені.

"Ми будемо шукати майно РФ або державних компаній країни-агресора в інших державах по всьому світу, накладати на них арешт та реалізовувати. Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду зі спору між банком і Росією може бути примусово виконано в 154 юрисдикціях", - підкреслив Пишний.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний арбітраж прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації на користь українського державного "Ощадбанку" 1,3 мільярда доларів в якості компенсації збитків в результаті анексії Криму.

Україна втратила півострів у березні 2014 року в результаті не визнаного світом референдуму, що пройшов в Автономній Республіці Крим за підтримки Кремля.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.