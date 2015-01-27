Нацбанк зібрався встановити єдиний курс на валютному ринку

Національний банк працює над вирішенням проблеми усунення множинності курсів на валютному ринку і можливим запровадженням нових механізмів пошуку рівноважного курсу, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook з посиланням на підсумки щотижневої наради НБУ з банкірами 26 січня.

За інформацією НБУ, банкіри обговорювали з НБУ питання подальшого курсоутворення на валютному ринку, зокрема, можливі нові механізми пошуку рівноважного курсу для усунення множинності валютних курсів.

«Ми хочемо, щоб на ринку існував єдиний реальний і ефективний курс», - наводяться в повідомленні слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

За інформацією учасників ринку, вони очікують задекларованого НБУ скасування політики індикативних курсів на валютному ринку, що дасть змогу торгувати валютою за реальними курсами без обмежень і ліквідувати «сірий» і «чорний» ринок. Банкіри вважають, що щоденні цільові аукціони НБУ з пошуку рівноважного курсу набули суто декларативного характеру і призводять до дисбалансу між офіційними курсами, міжбанківським ринком і ринком торгівлі готівковою валютою.

Читайте такожЗакриття небанківських обмінників в Україні може зміцнити "чорний ринок" - експертиЯк повідомляв УНІАН, національна валюта України у 2014 році подешевшала стосовно долара майже вдвічі, до нового історичного мінімуму за офіційним курсом на рівні 15,85 грн/дол. Водночас курс гривні до долара на міжбанківському ринку з урахуванням комісійних платежів і на готівковому валютному ринку з урахуванням пенсійного збору досягає 21 грн/дол.

НБУ наприкінці 2014 року перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс за допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку в невеликих обсягах.

На нараді в НБУ 13 січня банкіри домовилися з регулятором зберегти діючі правила гри на валютному ринку до кінця лютого, до очікуваного оголошення підсумків роботи в Києві чергової місії Міжнародного валютного фонду.