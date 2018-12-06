"Нафтогаз" вже перерахував до бюджету понад 70% дивідендів за минулий рік

Загалом цьогоріч "Нафтогаз" має перерахувати до держбюджету 29,4 мільярда гривень дивідендів.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" станом на 6 грудня вже перерахувала до державного бюджету 21,5 мільярда гривень дивідендів за підсумками діяльності за 2017 рік із запланованих на цей рік 29,4 мільярди гривень, говориться в повідомленні компанії.

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"Станом на 6 грудня 2018 року, компанія вже виплатила у державний бюджет понад 21,5 мільярда гривень дивідендів із запланованих на цей рік 29,4 млрд грн. Залишок у 7,9 мільярда гривень компанія має виплатити до 25 грудня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "Нафтогаз" в листопаді перерахував у державний бюджет 8,1 мільярда гривень дивідендів, відповідно з графіком, погодженим Кабінетом міністрів України.

У компанії нагадали, що, згідно з розпорядженнями уряду, сума дивідендів, які "Нафтогаз" перерахує до державного бюджету в 2018 році, буде становити 75% чистого прибутку, отриманого компанією за 2017 рік.

У 2017 році НАК "Нафтогаз України" виплатила дивіденди в розмірі 50% від чистого прибутку за 2016 рік у сумі 13,3 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.