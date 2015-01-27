НБУ не буде обмежувати продаж валюти імпортерам

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook.

«НБУ звертає увагу, що поширена у ЗМІ інформація про нібито заплановані обмеження продажу валюти банкам лише під контракти підприємств, що здійснюють критичний імпорт, не відповідає дійсності», - сказано в повідомленні.

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Водночас повідомляється, що регулятор працює над усуненням множинності курсів на валютному ринку і можливим введенням нових механізмів пошуку рівноважного курсу.

За інформацією учасників ринку, вони очікують задекларованого НБУ скасування політики індикативних курсів на валютному ринку, що дозволить торгувати валютою за реальним курсами без обмежень і ліквідувати «сірий» та «чорний» ринки.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України у 2014 році подешевшала щодо долара майже у 2 рази, до нового історичного мінімуму за офіційним курсом на рівні 15,85 грн/дол. Водночас курс гривні до долара на міжбанківському ринку з урахуванням комісійних платежів і на готівковому валютному ринку з урахуванням пенсійного збору досягає 21 грн/дол.

НБУ наприкінці 2014 року перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку у невеликих обсягах.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні можуть заборонити небанківські пункти обміну валют.