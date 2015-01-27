Фонд гарантування почав ліквідацію «Експобанку»

Про це повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, процедура ліквідації банку буде відбуватися до 26 січня 2016 року включно. Уповноваженою особою на ліквідацію банку україни призначений Ігор Волощук.

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Довідка УНІАН. «Експобанк» працює на ринку України від 1991 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За інформацією на сайті НБУ, у банку відсутні акціонери, що володіють більше, ніж 10% акцій.