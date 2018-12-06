Рада ввела в Україні трирічне бюджетне планування

Метою закону є створення правової основи для впровадження середньострокового бюджетного планування, подальший розвиток програмно-цільового методу, а також вдосконалення окремих норм Бюджетного кодексу України.

Верховна Рада України прийняла зміни до Бюджетного кодексу про впровадження середньострокового бюджетного планування.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення щодо законопроекту №8044 проголосували 238 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи законопроект, представник Комітету Верховної Ради з питань бюджету Костянтин Іщейкін назвав основними ризиками для запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування відсутність законодавчого врегулювання цілісної системи державного стратегічного планування.

«Комітет з питань бюджету Верховної Ради до другого читання врахував 106 правок, а 46 відхилив. В остаточному варіанті пропонується вдосконалити нову редакцію статті 33 кодексу про бюджетну декларацію, передбачивши визначення такого документа, статусу та терміну його дії. Також пропонується уточнити запропоновані урядом зміни до регламенту, а саме - конкретизувати процедури розгляду бюджетної декларації в частині прийняття рішення. Пропонується зобов'язати оприлюднення бюджетної декларації разом з аналітичними матеріалами», - сказав депутат.

Іщейкін зазначив, що пропонується передбачити застосування нових положень кодексу щодо прогнозу місцевого бюджету з 2020 року.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, метою закону є створення правової основи для впровадження середньострокового бюджетного планування, подальший розвиток програмно-цільового методу, а також вдосконалення окремих норм Бюджетного кодексу України, які регулюють відносини, що виникають у процесі виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

«Передбачається встановлення бюджетних правил, зокрема, дефіциту державного бюджету та обсягу надання державних гарантій, затвердження Стратегії управління державним боргом на середньостроковий період, перелік випадків уточнення меж, визначених Бюджетною декларацією, при підготовці проекту Державного бюджету та Бюджетної декларації на наступний період. Також передбачається оновлення бюджетного календаря, а саме - встановлення термінів підготовки Бюджетної декларації та інформації, необхідної для її складання. Пропонується унормувати поняття «фіскальні ризики» та встановити, що загальна оцінка фіскальних ризиків і звіт про фінансовий ризик включається відповідно до Бюджетної декларації та в документах, що додаються до проекту закону про Державний бюджет», - йдеться в документі.

Також наголошується, що прийняття закону сприятиме побудові ефективної системи управління державними фінансами, розподілу бюджетних коштів та ефективного надання державних послуг через впровадження середньострокового бюджетного планування, яке має на меті забезпечення розподілу ресурсів відповідно до визначених пріоритетів держави, посилення бюджетної дисципліни, планування та оцінки виконання державного бюджету, посилення контролю за фіскальними ризиками та здійснення заходів щодо їх мінімізації.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в березні відхилила розроблений Кабінетом міністрів законопроект про запровадження в Україні середньострокового бюджетного планування, що передбачає розробку Мінфіном до 15 травня 2018 року проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки та затвердження їх урядом не пізніше 1 червня 2018 року.