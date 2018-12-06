Харківська облрада прийняла бездефіцитний бюджет області на 2019 рік

Загальний обсяг доходів і витрат становитиме 13,417 млрд грн.

Харківська обласна рада сьогодні, 6 грудня, затвердила бездефіцитний обласний бюджет на 2019 рік із загальним обсягом доходів і витрат у розмірі 13,417 млрд грн.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської облради.

Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету становить 12,383 млрд грн, спеціального фонду - 1,034 млрд грн.

Витрати на освіту в бюджеті області на наступний рік передбачені в сумі 1,675 млрд грн; витрати на охорону здоров'я - 2,122 млрд грн; на соціальний захист і соцзабезпечення плануються витрати в розмірі 498,115 млн грн.

Передбачається також низка трансфертів з державного бюджету, зокрема, базова дотація з державного бюджету в сумі 34,29 млн грн, освітня субвенція в сумі 458,716 млн грн, медична субвенція - 1,97 млрд грн.