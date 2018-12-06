Британія дасть Україні більше 35 мільйонів фунтів на боротьбу з корупцією та реформи

Загалом за підтримки Великої Британії в Україні реалізують понад 70 проектів.

Велика Британія у 2018-2019 роках надає Україні понад 35 млн фунтів на проведення реформ, боротьбу з корупцією та інші сфери.

Про це йдеться у повідомленні Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні у Twitter.

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"У 2018/19 фінансовому році уряд Британії надає понад 35 млн фунтів на допомогу Україні, підтримуючи понад 70 проектів за 7 напрямками: урядування та реформи, боротьба з корупцією, комунікації, конфлікт, стабільність і безпека, гуманітарна сфера, права людини, освіта і культура", - йдеться у повідомленні.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що "Україна залишається пріоритетом з огляду на довгострокову безпеку, стабільність та процвітання європейського континенту та є важливим напрямом для Великої Британії".

Як повідомляв УНІАН, раніше в МВФ заявили, що корупція в Україні гальмує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на близько 2% в рік.