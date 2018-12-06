Депутати додали майже 11 мільярдів на виплату пенсій

Також законом передбачається збереження на рахунках місцевих бюджетів на кінець року невикористаних субвенцій з держбюджету.

Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету України на 2018 рік, які передбачають збільшення видатків на виплату пенсій на 10,778 млрд грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №9369 у першому читанні і в цілому проголосували 242 депутати за необхідного мінімуму 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документом передбачається збільшення видатків держбюджету на виплату пенсій на 10,778 млрд грн, на виплату доплат за роботу в зоні відчуження - на 227,4 млн грн, на продовження модернізації антарктичної станції «Академік Вернадський» - на 27,6 млн грн.

Підвищення витрат пропонується компенсувати зниженням видатків за низкою інших програм, зокрема, виплат соціальної допомоги на 7,2 млрд грн у зв'язку з економією за цією статтею, а також видатків на реформу держуправління на 1,208 млрд грн.

Також законом передбачається збереження на рахунках місцевих бюджетів на кінець 2018 року субвенцій з держбюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій і на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної казначейської служби України, держбюджет України у січні-листопаді 2018 року одержав 843,133 млрд грн доходів, що на 1,9%, нижче від планового показника на цей період, проте на 16,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.