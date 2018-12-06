Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний розмір пенсії для українців

За словами міністра Реви, зняття обмежень не торкнеться виплат для прокурорів, суддів або держслужбовців.

Міністерство соціальної політики України, поряд із запропонованою раніше ініціативою про зміну механізму нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), повідомило про пропозицію зняти обмеження на виплату максимального розміру пенсії в ході доопрацювання відповідного законопроекту.

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Як повідомили в прес-службі Мінсоцполітики з посиланням на главу відомства Андрія Реву, така ініціатива дасть змогу справедливо збільшити розмір пенсій для тих українців, чиї внески до Пенсійного фонду збільшаться в результаті зняття обмежень з бази нарахування ЄСВ.

"Це справді є адекватною відповіддю на зняття обмеження бази нарахування ЄСВ. Якщо ми всю заробітну плату робимо базою нарахування для сплати єдиного соціального внеску, то, відповідно, і пенсія також має бути нарахована з усього внеску, без обмежень. І ми абсолютно готові на такий крок, тому що, на мою думку, це абсолютно адекватна пропозиція: люди більше платять, отже, люди мають право більше отримувати - в цьому і полягає принцип соціальної справедливості", - цитує прес-служба Реву.

Разом з тим, за словами міністра, зняття обмежень на максимальний розмір пенсії стосується тільки до тих людей, які отримують пенсії відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

"Це не стосуватиметься прокурорів, суддів або держслужбовців. Зняття обмежень на виплату пенсій, в разі прийняття запропонованих змін, відбудеться винятково для учасників пенсійної програми відповідно до Закону України" Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування "після зняття обмежень на базу нарахування ЄСВ", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити максимальну базу нарахування Єдиного соціального внеску до 25 мінімальних заробітних плат з 15 (до 104 тис. грн з 55,8 тис. грн) і запровадити регресивну шкалу розміру оплати ЄСВ.

Відразу після цього Європейська Бізнес Асоціація виступила проти "вибіркового збільшення" податкового навантаження на сумлінних платників податків в Україні.

Своєю чергою, президент України Петро Порошенко закликав бізнес підтримати ініціативу уряду про зміну механізму нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), що, за його словами, дасть змогу залучити додаткові кошти до Пенсійного фонду.