Нацбанк зміцнив офіційну гривню: курси валют на 7 грудня

Офіційний курс НБУ на 7 грудня: 100 USD – 2787.9569 грн; 100 EUR – 3164.6099 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2787.9569 (6 грудня – 2797.5656)

100 EUR – 3164.6099 (6 грудня – 3176.3560)

У четвер, 6 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,88/27,90 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 8 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,78/31,79 грн/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,8815 грн/дол.