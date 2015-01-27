Fitch підтвердило рейтинги «Укрексімбанку», «Ощадбанку» і банку «Південний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») в іноземній валюті державних «Укрексімбанку» та «Ощадбанку», а також банку «Південний» на рівні «CCC», сказано в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

За інформацією агентства, встановлений рейтинг відображає самостійну кредитоспроможність банків, водночас рейтинг «Укрексімбанку» та «Ощадбанку» відображає думку Fitch про досить високу готовність української влади надати підтримку цим банкам. Водночас агентство вважає, що здатність влади надати підтримку залишається обмеженою, на що вказують суверенні рейтинги на рівні «CCC».

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Також повідомляється, що рейтинги дефолту емітента та стійкості банків не будуть автоматично знижені у випадку зниження у майбутньому суверенних рейтингів/реструктуризації боргу, оскільки вже враховують дуже високі рівні кредитного ризику. Водночас рейтинг дефолту емітента та рейтинги боргу можуть бути знижені у випадку введення обмежень на переведення та конвертацію коштів, що обмежило б здатність банків обслуговувати свої зобов'язання.

Крім того, рейтинги «Укрексімбанку» та «Ощадбанку» можуть бути знижені, якщо вони не зможуть акумулювати достатньо іноземної валюти, щоб провести майбутні погашення боргу. І, навпаки, у випадку зміцнення їхньої валютної ліквідності істотно скоротиться короткостроковий ризик дефолту, і це буде сприяти стабілізації рейтингів на поточних рівнях.

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Рейтинги банку «Південний» можуть бути знижені у випадку подальшого різкого зниження капіталізації внаслідок продовження падіння курсу гривні або ослаблення якості активів. Поповнення капіталу знизить ризики для рейтингів банку.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни у національній валюті до "ССС" з "В-". У вересні Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в національній валюті з «В-» до «ССС» Києва, Харкова та Одеської області слідом за аналогічним зниженням рейтингу України.